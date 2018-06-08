Міськрада Львова погодила «Авалону» будівництво житлового комплексу на Липинського

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Авалон юніон» чотирьох багатоквартирних житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення, а також із трансформаторною підстанцією на вул. В. Липинського, 27. Відповідне рішення сьогодні, 8 червня, прийняв виконком міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, на земельній ділянці площею 1,2922 га ТзОВ «Авалон юніон» будуватиме чотири багатоквартирні житлові будинки із вбудованими приміщеннями громадського призначення, а також із трансформаторною підстанцією.

Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка розташована у зоні Г-2 та зоні Ж-2 – торгово-ділові зони місцевого значення та зона малоповерхової квартирної житлової забудови.

Максимально допустимий відсоток забудови ділянки виконком встановив на рівні 35,7%.

Гранично допустима висота майбутнього житла не повинна перевищувати 35, 32 та 26 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу, – будинки на 10-11 та 8 поверхів. Хоча на візуалізації видно, що проект будівництва наразі передбачає будинки до 7 поверхів.

Зазначимо, наприкінці лютого цього року виконком Львівської міської ради також видавав громадянці Дяченко Віталії Борисівній містобудівну документацію на зведення житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. В. Липинського, 27 (у три черги).

А сама Дяченко Віталія Борисівна є безпосередньо пов’язана із відомим бізнесменом і депутатом Львівської міської ради Григорієм Козловським. Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, Дяченко Віталія Борисівна є директором ЗОВ «Захід Міськ Буд», ТЗОВ «Вест Етуаль» (одна і та ж юридична адреса у Винниках – вул. Замкова, 2), ТОВ «Тралі-Валі» (Львів, проїзд Крива Липа).

Також Віталія Дяченко є засновником ТЗОВ «Гільдія-Захід» (Львів, площа Ринок, 36), а директором цього підприємства є Григорій Козловський. А на площі Ринок, 36 на початку березня цього року депутат відкрив новий ресторан, в акваріумах якого плавають акули.

Згідно з даними YouControl, засновником ТзОВ «Авалон юніон», який сьогодні отримав містобудівну документацію на будівництво на вул. В. Липинського, 27, є Тарас Ящишен. Також він є пов’язаний із дочірніми фірмами «Авалон Інкомпані» (Avalon Inc.), яка займається будівництвом житла у Львові. Одним зі співзасновників Avalon Inc. є Григорій Козловський, у цьому він сам зізнався наприкінці минулого року.

Розмір статутного капіталу ТзОВ «Авалон юніон» становить 10 000 грн, основний виді діяльності вказаний як організація будівництва будівель.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на початку травня цього року львів’яни створили петицію до міської ради з вимогою не допустити забудови земельної ділянки між вулицями Липинського, А. Лінкольна та І. Миколайчука. Саме на ділянці, обмеженій цими вулицями, ТзОВ «Авалон юніон» збирається будувати новий житловий комплекс.