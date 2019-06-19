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Львівська гімнастка Христина Погранична виборола три медалі на міжнародному турнірі в Кореї

Вероніка Рой

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В Кореї 18-19 червня відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики «KOREA CUP SAMDASOO 2019». Львівська грація Христина Погранична, яка цього року дебютувала в категорії «сеньори» (дорослі спортсмени), здобула три нагороди. Про це у Facebook повідомляє відділення НОК України у Львівській області.

 

Як повідомляється, Христина Погранична перемогла у вправах з булавами та обручем. А також стала третьою у вправі з м’ячем.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Христина Погранична стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».

Фото: НОК у Львівській області

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