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Отруєння в кафе «Озон» у Кам’янці-Бузькій: кількість постраждалих зросла до 28 осіб

Вероніка Рой

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Кількість постраждалих, які отруїлися в кафе «Озон» в Кам’янці-Бузькій зросла до 28 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

 

Як повідомляється, станом на 18 червня кількість захворілих збільшилась до 28 осіб, з яких одна дитина до 15 років.

«Перші захворілі звернулись за медичною допомогою 15 червня  – 5 осіб, з яких одна дитина,  16 червня – 9 осіб, 17 червня – 13 осіб, 18 червня – 1  особа. Госпіталізовано 23 особи, 5 осіб перебуває на амбулаторному лікуванні.

Попередній діагноз у хворих при госпіталізації – харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція, стан середньої тяжкості. Симптомами захворювання були:  підвищення температури тіла до 38-39о, загальна слабкість, нудота, пронос, болі у ділянці епігастрію.

При епідеміологічному розслідувані встановлено, що 14.06.2016-15.06.2019 року всі захворілі в різний час дня відвідували кафе «Озон» у м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 16. Також встановлено, що із переліку замовлених страв були: фірмовий салат «Цезар» та  лаваш із сиром з підливою, картопля «Фрі», напиток «Кока-кола», мінеральна вода, сухе вино, морозиво. Згідно опитування 9 осіб, які захворілі  замовляли та вживали салат «Цезар», який заправлений соусом, для приготування якого використовувалось сире яйце.

Нагадаємо, через масове отруєння в кафе у Кам’янці-Бузькій поліція відкрила кримінал.

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