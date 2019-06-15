На Сихові ВАЗ збив 20-річну дівчину

У Львові на проспекті Червоної Калини вчора, 14 червня, близько 19.20 автомобіль ВАЗ збив 20-річну дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2110, 34-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 20-річну мешканку Львова. Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки та була доставлена у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.