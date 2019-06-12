Завтра прощатимуться з багаторічним солістом Львівської опери Романом Вітошинським

На Личаківському кладовищі завтра, 13 червня, поховають багаторічного соліста Львівської опери, викладача Музичної академії ім. М. Лисенка Романа Вітошинського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Завтра о 12.00 год. розпочнеться прощання з покійним у фойє Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Тож усі охочі зможуть прийти попрощатись з відомим львів’янином. Відтак о 13.00 год відбудеться Чин похорону. Далі похоронна процесія прослідує на Личаківське кладовище, де на полі № 13 відбудеться Чин погребення.
Як повідомляв Львівський портал, Роман Вітошинський помер на 79 році життя сьогодні вночі.
Довідка:
Український співак (ліричний тенор), народний артист України Роман Вітошинський народився 7 листопада 1940 року у місті Монастириська на Тернопільщині.
У 1969 року закінчив Львівську консерваторію. Від 1968 – соліст Львівського театру опери та балету; одночасно – викладач Львівської музичної академії. Перебував на гастролях у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді, США й інших країнах.
Основні партії Альфред, Герцог («Травіата», «Ріголетто» Дж. Верді), Надір («Шукачі перлів» Ж. Бізе), Рудольф («Богема» Дж. Пуччіні), Альфред («Летюча миша» Й. Штрауса), Альмавіва («Севільський цирульник» Дж. Россіні).
Соломія Головіна