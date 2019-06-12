Завтра прощатимуться з багаторічним солістом Львівської опери Романом Вітошинським

На Личаківському кладовищі завтра, 13 червня, поховають багаторічного соліста Львівської опери, викладача Музичної академії ім. М. Лисенка Романа Вітошинського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Завтра о 12.00 год. розпочнеться прощання з покійним у фойє Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Тож усі охочі зможуть прийти попрощатись з відомим львів’янином. Відтак о 13.00 год відбудеться Чин похорону. Далі похоронна процесія прослідує на Личаківське кладовище, де на полі № 13 відбудеться Чин погребення.

Як повідомляв Львівський портал, Роман Вітошинський помер на 79 році життя сьогодні вночі.

Довідка:

Український співак (ліричний тенор), народний артист України Роман Вітошинський народився 7 листопада 1940 року у місті Монастириська на Тернопільщині.

У 1969 року закінчив Львівську консерваторію. Від 1968 – соліст Львівського театру опери та балету; одночасно – викладач Львівської музичної академії. Перебував на гастролях у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді, США й інших країнах.

Основні партії Альфред, Герцог («Травіата», «Ріголетто» Дж. Верді), Надір («Шукачі перлів» Ж. Бізе), Рудольф («Богема» Дж. Пуччіні), Альфред («Летюча миша» Й. Штрауса), Альмавіва («Севільський цирульник» Дж. Россіні).