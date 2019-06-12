На 79-му році пішов з життя соліст Львівської опери Роман Вітошинський

Сьогодні вночі, 12 червня, перестало битися серце соліста Львівського оперного театру Романа Вітошинського. Про це у Facebook повідомив соліст Львівської опери Олег Лихач.

«Ранішній дзвінок… Тривожне передчуття… Сьогодні вночі пішов у засвіти Роман Вітошинський… Неперевершений артист, педагог, людина, людина з великим і добрим серцем», – написав Олег Лихач.

Довідка.

Український співак (ліричний тенор), народний артист України Роман Вітошинський народився 7 листопада 1940 року у місті Монастириська на Тернопільщині.

У 1969 року закінчив Львівську консерваторію. Від 1968 — соліст Львівського театру опери та балету; одночасно — викладач Львівської музичної академії. Перебував на гастролях у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді, США й інших країнах.

Основні партії Альфред, Герцог («Травіата», «Ріголетто» Дж. Верді), Надір («Шукачі перлів» Ж. Бізе), Рудольф («Богема» Дж. Пуччіні), Альфред («Летюча миша» Й. Штрауса), Альмавіва («Севільський цирульник» Дж. Россіні).