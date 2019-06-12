На 79-му році пішов з життя соліст Львівської опери Роман Вітошинський

Сьогодні вночі, 12 червня, перестало битися серце соліста Львівського оперного театру Романа Вітошинського. Про це у Facebook повідомив соліст Львівської опери Олег Лихач.
«Ранішній дзвінок… Тривожне передчуття… Сьогодні вночі пішов у засвіти Роман Вітошинський… Неперевершений артист, педагог, людина, людина з великим і добрим серцем», – написав Олег Лихач.
Довідка.
Український співак (ліричний тенор), народний артист України Роман Вітошинський народився 7 листопада 1940 року у місті Монастириська на Тернопільщині.
У 1969 року закінчив Львівську консерваторію. Від 1968 — соліст Львівського театру опери та балету; одночасно — викладач Львівської музичної академії. Перебував на гастролях у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді, США й інших країнах.
Основні партії Альфред, Герцог («Травіата», «Ріголетто» Дж. Верді), Надір («Шукачі перлів» Ж. Бізе), Рудольф («Богема» Дж. Пуччіні), Альфред («Летюча миша» Й. Штрауса), Альмавіва («Севільський цирульник» Дж. Россіні).
Анастасія Мельник