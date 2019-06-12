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Перша допомога після укусу змії

Анастасія Мельник

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Із настанням спекотної погоди на Львівщині частішають випадки укусів змій. З початку року в області госпіталізували вісім осіб після укусу змії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА зазначають, що на Львівщині поширена небезпечна отруйна змія ­– гадюка звичайна. Найбільшу кількість гадюк можна зустріти у Карпатах.

Зазвичай змії втікають від людей, а кусають лише для свого захисту.  У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре відчувають коливання землі на відстані 10-­15 метрів. Проте у спеку це відчуття у змій притуплюється, вони стають лінивими, малорухливими, тому люди можуть легко на них наступити.

Для власної безпеки під час перебування на природі, насамперед збираючи ягоди або гриби, необхідно палицею розсунути зарослі, розгребти листя, обстежити ущелини, щоби ненароком не потурбувати плазуна. Взути надійне взуття, одягнути широкі штани і заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск. Якщо змія кусатиме, то прокусить тільки тканину штанів, а не шкіру.

Перша допомога після укусу змії:

  • передовсім намагайтесь якнайшвидше протягом 10-­15 хвилин відсмоктати з ранки отруту. Отруту можна відсмоктувати ротом, але якщо немає патологічних змін у порожнині рота (карієс зубів, тріщини язика та губ, їх пошкодження тощо). При цьому постійно спльовуйте відсмоктану рідину і промивайте рот водою;
  • промийте ранку перекисом водню та перев’яжіть;
  • обмежте фізичні зусилля, щоби зменшити розповсюдження отрути в організмі;
  • не можна припалювати ранку розпеченим залізом, сірниками, порошком марганцю тощо;
  • забороняється накладати джгут на кінцівку.

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно якомога скоріше доставити до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги.

Як повідомляв Львівський портал, у вівторок, 11 червня, у Львівській області двоє людей постраждали через укуси змій.

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