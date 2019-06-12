ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора двоє людей потрапили до лікарень через укуси змій

Вероніка Рой

|

Вчора, 11 червня, у Львівській області двоє людей постраждали через укуси змій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 12:12 год., у с. Верхнє Гусине Турківського району, 48-річного місцевого мешканця в ділянку правого зап’ястя укусила змія. Потерпілого у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Турківську ЦРЛ.

Також близько 20:10 год., у сел. Східниця Бориславської міської ради, 46-річного мешканця м. Умань Черкаської області в мізинець правої нижньої кінцівки укусила змія. Потерпілого у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у реанімаційне відділення Бориславської ЦМЛ.

Обставини обох подій встановлюються.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...