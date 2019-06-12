Вчора двоє людей потрапили до лікарень через укуси змій

Вчора, 11 червня, у Львівській області двоє людей постраждали через укуси змій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 12:12 год., у с. Верхнє Гусине Турківського району, 48-річного місцевого мешканця в ділянку правого зап’ястя укусила змія. Потерпілого у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Турківську ЦРЛ.

Також близько 20:10 год., у сел. Східниця Бориславської міської ради, 46-річного мешканця м. Умань Черкаської області в мізинець правої нижньої кінцівки укусила змія. Потерпілого у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у реанімаційне відділення Бориславської ЦМЛ.

Обставини обох подій встановлюються.