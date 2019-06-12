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Гройсман каже, що найближчим часом визначать кандидатури на посади голів ОДА

Соломія Головіна

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Уряд зацікавлений у якнайшвидшому призначені голів обласних державних адміністрацій. Так Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на засіданні уряду на прохання представника Президента у Кабміні Андрія Геруса оперативно опрацювати це питання, повідомляє Укрінформ.

 

«Ми обов’язково, як отримаємо інформацію, будемо це розглядати. Ми зацікавлені у тому, щоб якісні і фахові кадри привести у кожну область і щоб вони почали працювати якомога швидше», – сказав Гройсман.

Представник глави держави в уряду запевнив міністрів у тому, що кандидатури голів ОДА будуть найближчим часом внесені на погодження.

«Я думаю, що найближчим часом будуть кандидатури по губернаторах. Якби Кабінет міністрів оперативно опрацював і на наступному Кабміні були б уже відповідні подання (погоджені – ред.), то було б добре», – сказав Герус.

Як відомо, 11 червня Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій. Зокрема, і голову Львівської ОДА Олега Синютку.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Олег Синютка залишає посаду керівника Львівської ОДА. Згодом він під час сесійного засідання Львівської облради подякував депутатам за довгу співпрацю, наголосивши, що це були найкращі роки в його житті.

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