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У Зеленського розповіли, коли представлять прем’єр-міністра

Анастасія Мельник

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Очільник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України представлять після парламентських виборів та формування коаліції, передає Інтерфакс-Україна.

 

«Сьогодні вести якісь переговори, розмовляти про те, хто буде прем’єром або міністром охорони здоров’я, енергетики або за іншими напрямками, ми не будемо. Це неправильно», – сказав Дмитро Разумков на брифінгу в неділю після з’їзду партії .

Фото: Ратинський В’ячеслав / УНІАН

 

Як повідомляв Львівський портал, ЦВК затвердила календарний план організації та проведення дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

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