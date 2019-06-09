Супрун розповіла, чим шкідлива надмірна засмага

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook розповіла, чому не можна довго засмагати та треба постійно захищати своє тіло від ультрафіолету.

«Засмага – це спроба шкіри захиститися від пошкодження ультрафіолетовими променями. Якщо у вас біла шкіра, «до якої засмага не липне», якомога раніше облиште спроби стати бронзовими», – розповіла Уляна Супрун.

За словами міністра, ультрафіолет викликає мутації і цим збільшує ймовірність раку шкіри, а ще ультрафіолет сушить шкіру.

«Цей процес називається фотостаріння. Ультрафіолет активує ферменти, що руйнують компоненти матриксу шкіри, які забезпечують її пружність: гіалуронову кислоту та колаген. При цьому гени, що відповідають за утворення нових гіалуронової кислоти та колагену, перестають працювати, тож нові молекули міжклітинного матриксу не утворюються. Ось чому так важко зволожити шкіру після пляжу — у ній зруйновані молекули, що утримують вологу і роблять шкіру пружною», – пояснила Уляна Супрун.

Також міністр зауважила: «Ультрафіолет активує герпесвірус, що персистує в клітинах епітелію чи лімфоцитах. Саме через активацію сонцем вірусу, і одночасним ослабленням ним же імунної системи відпустка в горах чи на морі буває зіпсована «застудою» на губах»

Як потрібно піклуватися про шкіру:

Користуйтеся сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF30 та фільтрами променів UVA та UVB. Не варто шукати крем із максимальним захистом. Перевіряйте термін придатності сонцезахисного крему. Упродовж всього року обирайте крем із захистом від ультрафіолету. Пам’ятайте про правило чайної ложки — крем слід наносити по чайній ложці на кожну частину тіла. Більшість людей наносять замало засобу, але він потрібен і рукам, і пальцям рук та ніг, і вухам, і литкам. Дві години на пляжі потребують 35 мл крему. Обирайте засіб, що не містить парабенів — вони збільшують ймовірність закриття пор на шкірі і утворення комедонів та акне. Найкращим компонентом, що захищає від сонця, є оксид цинку. Але такі креми, зазвичай, густі і масні, та нагадують білила. Якщо ви весь день на сонці, оновлюйте крем що дві години. Не покладайтеся виключно на сонцезахисний крем. Він зменшує частку променів, що потрапляють на шкіру, але не повністю. Що довше ви під сонцем, то сильніша шкода. Тому носіть закритий одяг, капелюхи і окуляри.

«Якщо ви згоріли, треба негайно піти в затінок чи приміщення і охолодити опік. Допоможе прохолодний душ чи компрес.

Зменшити запалення допоможуть ацетилсаліцилова кислота та парацетамол.

Після опіку слід вживати багато рідини – перегрівання могло викликати зневоднення. А також споживати продукти, багаті на фолієву кислоту і каротиноїди: броколі, шпинат, печінку, моркву, перець, смородину», – додала Уляна Супрун.

Як повідомляв Львівський портал, Уляна Супрун розповіла про користь шовковиці, а також вишні та черешні.