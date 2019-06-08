Супрун розповіла про користь шовковиці

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, на своїй сторінці у Facebook розповіла про користь шовковиці та, як її зберігати.

«Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Якщо ви їсте щось солодке – подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не зростатиме стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1», – розповіла Уляна Супрун.

За її словами, чорна та червона шовковиця багаті на поліфеноли, які потрібні для здоров’я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами.

Також шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці.

«Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Водночас, наголошуємо, що це жодним чином не робить шовковицю ліками, тим більше від раку», – зазначила міністр.

Уляна Супрун також розповіла, що у шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е.

«Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати», – додала міністр.