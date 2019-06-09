ОСТАННІ НОВИНИ

Черешні – це ліки, – Супрун

Анастасія Мельник

|

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, на своїй сторінці у Facebook розповіла про користь черешні та вишні.

 

«Вишні та черешні розглядають, як нутріцевтики – продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного вжитку. Так і запам’ятайте — черешня це ліки», – написала міністр.

За словами Уляни Супрун, вишні та черешні запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням.

«Антоціани вишень – пігменти, що роблять її червоною – пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром», – зазначила Уляна Супрун.

Міністр зауважила, що вишні та черешні варто їсти проти ночі. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.

«Якщо вишні, черешні чи шовковиця ростуть у вас на подвір’ї, просто помийте руки з милом, перш ніж вийти на полювання за мелатоніном та антоціанами. Якщо ви купуєте фрукти, неодмінно мийте їх. Після фруктів варто прополоскати рота водою, щоб змити кислоту», – радить Уляна Супрун.

Міністр також додала, що фрукти краще сушити чи заморожувати, а не варити варення.

Як повідомляв Львівський портал, Уляна Супрун розповіла про користь шовковиці.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...