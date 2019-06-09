Черешні – це ліки, – Супрун

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, на своїй сторінці у Facebook розповіла про користь черешні та вишні.

«Вишні та черешні розглядають, як нутріцевтики – продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного вжитку. Так і запам’ятайте — черешня це ліки», – написала міністр.

За словами Уляни Супрун, вишні та черешні запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням.

«Антоціани вишень – пігменти, що роблять її червоною – пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром», – зазначила Уляна Супрун.

Міністр зауважила, що вишні та черешні варто їсти проти ночі. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.

«Якщо вишні, черешні чи шовковиця ростуть у вас на подвір’ї, просто помийте руки з милом, перш ніж вийти на полювання за мелатоніном та антоціанами. Якщо ви купуєте фрукти, неодмінно мийте їх. Після фруктів варто прополоскати рота водою, щоб змити кислоту», – радить Уляна Супрун.

Міністр також додала, що фрукти краще сушити чи заморожувати, а не варити варення.

Як повідомляв Львівський портал, Уляна Супрун розповіла про користь шовковиці.