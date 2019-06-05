У вбивстві 5-річного хлопчика фігурує п’ятеро осіб

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у справі про загибель 5–річного Кирила Тлявова на Київщині може проходити 5 осіб, серед низ – жінка, передає Укрінформ.

Глава МВС зауважив, що нині цією справою опікується Держбюро розслідувань.

«Тобто, за великим рахунком, я не маю зараз можливості коментувати перебіг розслідування, тому я кажу зараз це не як процесуальний учасник, а як політична фігура… Я можу сказати, що, на мою думку, там 5 підозрюваних у цьому вбивстві. Четверо чоловіків, які стріляли, – хто з них стріляв, з’ясує слідство, може, всі, може один, чия куля, тощо. А також, я думаю, що жіночка, яка сховала ту рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину, – це теж треба кваліфікувати», – сказав Арсен Аваков.

Як повідомляв Львівський портал, глава МВС Арсен Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку у зв’язку з вбивством 5-річної дитини у Переяслав-Хмельницькому, а також не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції Сергія Князєва.

Раніше на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, учора, 4 червня, понад сотня львів’ян вийшли на акцію протесту «Безкарність вбиває», яку провели біля ГУ Нацполіції Львівщини через вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині. Учасники акції вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також об’єктивного та всебічного розслідування вбивства дитини.