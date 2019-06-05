ОСТАННІ НОВИНИ

У вбивстві 5-річного хлопчика фігурує п’ятеро осіб

Анастасія Мельник

|

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у справі про загибель 5–річного Кирила Тлявова на Київщині може проходити 5 осіб, серед низ – жінка, передає Укрінформ.

 

Глава МВС зауважив, що нині цією справою опікується Держбюро розслідувань.

«Тобто, за великим рахунком, я не маю зараз можливості коментувати перебіг розслідування, тому я кажу зараз це не як процесуальний учасник, а як політична фігура… Я можу сказати, що, на мою думку, там 5 підозрюваних у цьому вбивстві. Четверо чоловіків, які стріляли, – хто з них стріляв, з’ясує слідство, може, всі, може один, чия куля, тощо. А також, я думаю, що жіночка, яка сховала ту рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину, – це теж треба кваліфікувати», – сказав Арсен Аваков.

Як повідомляв Львівський портал, глава МВС Арсен Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку у зв’язку з вбивством 5-річної дитини у Переяслав-Хмельницькому, а також не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції Сергія Князєва.

Раніше на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, учора, 4 червня, понад сотня львів’ян вийшли на акцію протесту «Безкарність вбиває», яку провели біля ГУ Нацполіції Львівщини через вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині.  Учасники акції вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також об’єктивного та всебічного розслідування вбивства дитини.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...