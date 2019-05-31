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В Адміністрації президента відхрестились від скандальних заяв бізнес-партнера Зеленського

Наталя Дуляба

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В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що не поділяють думки співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра щодо скасування українських квот і відміни закону про мову. Про це йдеться у відповіді президентської прес-служби на запит BBC News Україна, пише УП.

 

«Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента», – заявили у прес-службі.

Також наголосили, що пан Шефір не є посадовцем Адміністрації президента чи членом партії «Слуга народу», так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента.

«З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави», – уточнили в Адміністрації президента.

Як повідомляв Львівський портал, співвласник і керівник «Кварталу-95» Борис Шефір, який є братом першого помічника президента Зеленського, заявив, що очікує на скасування українських квот і відміни закону про мову, аби повернутися до активної роботи на російському ринку.

Своєю чергою спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що не дозволить відмінити ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію.

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