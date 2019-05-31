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Не дозволимо відмінити закон про мову. Земля під вами буде горіти, – Парубій

Соломія Головіна

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У Верховній Раді та уряді відреагували на слова співвласника «Кварталу 95» Бориса Шефіра про необхідність скасування закону про статус української мови. Про це нардепи заявили на засіданні ВР 31 травня, повідомляє УП.

 

«Я хочу сказати від імені Верховної ради і уряду, український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти. Ми не дозволимо ні відмінити закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію», – відреагував на слова Шефіра спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

За словами Парубія, у країні відбувається криза, пов’язана з діями президента Володимира Зеленського.

Також заяву брата радника президента прокоментував очільник радикальної партії Олег Ляшко.

«Очевидно, що у Зеленського на умі, те у його бізнес-партнера Шефіра на язиці», – сказав Ляшко.

Крім того на слова бізнес-партнера Зеленського про те, що закон про українську мову та квоти – це придушення мови, відреагували представники Кабінету міністрів.

Зокрема, віце-прем’єр-міністри Павло Розенко та В’ячеслав Кириленко.

«Для «нових русскіх» нової влади в Україні. В свій час, один «фунт» для одного президента вже відміняв закон про українську мову і писав новий. Доля цих пройдисвітів відома: відгребли і за «порєбрік», а українська мова була, є і буде… Можемо повторити», – написав Розенко, натякаючи на закон «Колесніченка-Ківалова», яким надавався російській мові статус другої державної мови.

«Співавтор виборчої програми президента Б.Шефір виступив за скасування закону про мову, квот та підтримки українського кіно. Думаю,це і є реальні плани Зеленського у гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича», – написав Кириленко.

Як повідомляв Львівський портал, співвласник і керівник «Кварталу-95» Борис Шефір, який є братом першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра, очікує на скасування українських квот і відміни закону про мову, щоб повернутися до активної роботи на російському ринку.

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