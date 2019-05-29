Сьогодні, 29 травня, у Червонограді оголосили День жалоби, через загиблих шахтарів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Червоноградської міськради.
«У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено Державний Прапор на установах міста», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 травня, у Червонограді на шахті «Лісова» загинуло двоє працівників 22 річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі гірників.
Зазначимо, що Держпраці Львівщини створює спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку на шахті «Лісова».
Додамо, сьогодні, 29 травня, на Львівщину може приїхати Президент України Володимир Зеленський. Причиною його візиту, за неофіційною інформацією, став обвал на шахті «Лісова».
Анастасія Мельник