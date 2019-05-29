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У Червонограді оголосили День жалоби

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 29 травня, у Червонограді оголосили День жалоби, через загиблих шахтарів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Червоноградської міськради.

 

«У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено Державний Прапор на установах міста», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 травня, у Червонограді на шахті «Лісова» загинуло двоє працівників 22 річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі гірників.

Зазначимо, що Держпраці Львівщини створює спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку на шахті «Лісова».

Додамо, сьогодні, 29 травня, на Львівщину може приїхати Президент України Володимир Зеленський. Причиною його візиту, за неофіційною інформацією, став обвал на шахті «Лісова».

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