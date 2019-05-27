Верховний суд відхилив позов щодо незаконності розпуску Верховної Ради

Сьогодні, 27 травня, Верховний суд відмовив у відкритті провадження за позовом до Президента України Володимира Зеленського про визнання нечинним його указу про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі суду.

Причиною відповідного рішення є те, що розгляд такої справи відноситься до юрисдикції Конституційного суду.

«Верховний суд дійшов висновку, що за змістом положень ч.2 ст.147, ч.1 ст.150 Конституції України перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради України і Президента України належить до повноважень Конституційного суду України», – йдеться в заяві суду.

Водночас позивач обґрунтував свої позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Ради і призначення позачергових виборів парламенту порушує його права як виборця і як самовисуванця кандидатом у нардепи, зокрема «перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени».

У Верховному суді пояснили, що Кодекс адміністративного судочинства регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають внаслідок здійснення суб’єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.

«У рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень ВРУ та участь у цьому процесі Президента України не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції», – наголосили у Верховному суді.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради України. Позачергові вибори до парламенту призначено на 21 липня 2019 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.

Як повідомляв Львівський портал, до Верховного суду подали загалом три заяви щодо незаконності розпуску Верховної Ради.