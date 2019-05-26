На площі біля пам'ятника Франку триває родинне свято

Сьогодні, 26 травня, у Львові на площі перед пам’ятником Івану Франку відбувається родинне свято «Буде родина-буде Україна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета заходу – пропагувати українські, традиційні, християнські сімейні цінності та популяризувати здоровий спосіб життя через духовні відносини, сімейні спортивні змагання, творчі дитячі виступи.

Відтак, у межах заходу відбулась святкова хода до площі біля пам’ятника Івану Франку. Опісля – концерт за участю родинних і дитячих колективів, а також відомих виконавців.

У програмі свята: святкова молитва, цікаві дитячі забави, спортивні показові змагання, різноманітні майстер-класи, ярмарок.

Також цьогоріч у межах фестивалю запрезентували фотопроект «Чорнобривці. Уквітчані долею». Це проект про успішні львівські родини, які виховують прийомних дітей, дітей з особливими потребами, а також про жінок у цих родинах, що мають звання «Мати-героїня».

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 26 травня, у Львові відзначили Свято Героїв. У цей день ми віддаємо шану усім тим, хто поклав своє життя за майбутнє України.

Фото: ЛОДА