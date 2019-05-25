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У столиці зачитали листи від українських політв'язнів

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 25 травня, у Києві на «Книжковому арсеналі» відбувся перформанс «Листи з неволі». Про це йдеться на Facebook-сторінці Save Oleg Sentsov.

 

«Листи із волі — це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка для політв’язнів», — зазначили організатори перформансу.

Листи українських політв’язнів зачитали відомі українські митці, музиканти та актори: Римма Зюбіна, Dorje Batuu, Sasha Koltsova, Святослав Вакарчук, Євген Черников та Андрій Куликов.

Вони читали листи заручників Кремля, а саме: Андрія Ейдера, Павла Гриба, Олега Сенцова, Володимира Балуха, Зери Сулейманова, Людмили Глондар, Ремзі Бекірова, Назіма Шейхмамбетова, Юлії Корінькової, Євгена Панова, Романа Сущенка та Миколи Карпюка.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській облдержадміністрації відкрили виставку «Повернення доДому» на підтримку українських моряків.

Також сьогодні, 25 травня, у Гамбурзі Міжнародний Трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених моряків.

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