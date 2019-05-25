У Львові відкрили виставку «Повернення доДому»

Сьогодні, 25 травня, у Львівській облдержадміністрації, відкрили виставку «Повернення доДому» на підтримку українських моряків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На виставці представлені 24 картини та інші твори мистецтва, створені митцями з усіх областей України для підтримки 24 полонених українських моряків.

Про ідею створення виставки розповіла названа мати наймолодшого полоненого моряка Андрія Ейдера Євгенія Ейдер. За її словами, коли в країні розпочалася війна Андрію було 14 років. І як будь-який підліток він думав про заробіток, кар’єру, проте в 17 років абсолютно кардинально змінив свої бажання, пріоритети та зрозумів, що він хоче захищати Україну.

«Ми з чоловіком відслідковували всі новини на Фейсбуці і побачили картину, яку написала Беата Куркуль «Маленький кораблик, повертайся додому». Це – графічна робота, вона намалювала її на другий день полону. Ця робота нас дуже з чоловіком вразила, адже вона повністю передавала всі ті емоції, які ми відчували. Ми її одразу роздрукували і звернулися до художниці з проханням її придбати. Проте Бета подарувала її нам. І я вирішила, що наші хлопці заслуговують отримати такі самі подарунки в підтримку. У грудні ми почали робити такий сюрприз, а у лютому ми відкрили виставку. Кожна картина – це творча копія роботи Беати Куркуль, але кожен художник передав своє бачення, емоції, своєю технікою, те що він відчуває відносно цієї події. Кожна картина несе потужну енергетику і вже є власністю наших хлопців», – розповіла Євгенія Ейдер.

На важливості такої вистави наголошує і матір моряка Андрія Оприска Ольга Оприско. Жінка згадує, що син надзвичайно любив море і не перестає вірити у його найшвидше повернення з полону.

«Все потрібно робити, що тільки можна, бо і люди більше дізнаються і якось задумуються над тим, що ще можна зробити для того, щоб вимагати звільнення полонених», – зазначила Ольга Оприско.

«Коли це все сталося, для нас це було як страшний сон. І дуже важко було вийти з цього стану. Але з часом ми зрозуміли, що тільки з чистим розумом ми можемо якось повпливати, допомогти і якщо завдяки нашим зусиллям хоч на день раніше вийдуть наші моряки на свободу і повернуться додому, то це все буде недаремно. Коли ми були в Москві на суді я бачила ці пусті погляди російських дипломатів, суддів, які не дозволяли нам навіть торкнутися наших родичів і я бачила наших військовополонених, які мужньо тримались, ще й усіх підбадьорювали, незважаючи на шалений тиск та те, що вони в розлуці з родиною. Сила українців в тому, що завжди в складні часи ми вміли гуртуватися і підтримувати один одного. Я вдячна сьогодні всім за вашу підтримку і я вірю, що саме завдяки підтримці, ми крок за кроком ми досягнемо того, що скоро побачимо військовополонених вдома», – зазначила донька Андрія Оприска Оля Оприско.

Картини будуть подаровані морякам після їхнього звільнення. Виставка мандруватиме містами України, поки хлопці не повернуться додому.

Також в межах виставки будь-хто з охочих може придбати листівку з репродукцією картин і написати листа комусь із полонених.

Усі кошти, виручені від продажу листівок, будуть надіслані на підтримку військовополонених моряків, які перебувають у Росії.

Розклад роботи виставки:

25 травня – 31 травня – Львівська обласна державна адміністрація (вул. Володимира Винниченка, 18).

3 червня – 9 червня – Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17).

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 25 травня, у Гамбурзі Міжнародний Трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених моряків.

Фото: ЛОДА