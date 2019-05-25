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Негайно звільнити українських моряків. Морський трибунал оголосив рішення

Анастасія Мельник

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Міжнародний Трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених моряків. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 25 травня, у німецькому Гамбурзі, передає Укрінформ.

 

«Морський трибунал постановив … вжити наступних заходів: РФ має невідкладно звільнити українські військові судна – «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під юрисдикцію України… Невідкладно звільнити 24 моряків та дозволити їм повернутися в Україну», – оголосив рішення президент Трибуналу – суддя Пак Чжин Хьон.

Судді віддали 19 голосів «За». Суддя – росіянин Колодкін проголосував «проти».

Як повідомила у Facebook заступник глави МЗС Лана Зеркаль: «Наказ Трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно».

За її словами, затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом.

«Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей. Більше деталей згодом», – додала вона.

Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

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