Як будувався славнозвісний Бескидський тунель

Вчора, 24 травня, на Львівщині відбулося урочисте відкриття Бескидського тунелю. «Укрзалізниця» і будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» опублікували відео, як цей тунель будувався, та показали, у чому його унікальність, передає кореспондент Львівського порталу.
Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні (1764 м). Тунель є важливою логічною складовою маршрутів експорту української продукції в Євросоюзі. Це один з наймасштабніших інфраструктурних проектів часів незалежної України.
Бескидський тунель є частиною 5-го пан’європейського транспортного коридору. І це єдина частина залізниці, яка суттєво обмежує можливості залізничного транспорту.
Проект будівництва тунелю реалізовувався за кредитні кошти, завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку та Європейським інвестиційним банком. Загальна кошторисна вартість проекту – 2 931 734 грн.
Бескидський тунель побудували на заміну старому, що діяв з 1886 року і вже вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Новий двоколійний тунель замінив поточний одноколійний тунель, який є у аварійному стані. Він не відповідає габаритам поточного рухомого складу, а через відсутність гідроізоляції він має постійні витоки води.
Новий двоколісний тунель дозволить оптимізувати графік поїздів. Новий тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км/год., тоді як старий міг пропускати лише 47 і швидкість проходження іноді падала до 15 км/год. Проект передбачає, що надійні методи масованої фіксації гірських порід, сучасна система гідроізоляції та дренажу забезпечить надійний захист конструкції від проникнення ґрунтових вод.
Соломія Григор'єва