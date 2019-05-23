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Венеціанська комісія візьметься за аналіз закону про українську мову

Соломія Головіна

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Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеціанська комісія, отримала запит та проаналізує закон про функціонування української мови як державної. Про це повідомляє УП.

 

«Листом, датованим 22 травня, глава моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації 22 травня.

Моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.

Згодом стало відомо, що оцінка «Венеціанки» про мовний закон буде до кінця року.

«Експертний орган Ради Європи з правових та конституційних питань, «Венеціанська комісія», підготує висновок щодо українського мовного закону до кінця року», – повідомив Хольтген у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Нагадаємо, Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. А 16 травня закон був опублікований в офіційній пресі.

Угорські дипломати назвали мовний закон таким, що «утискає права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови».

 

 

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