У ЦВК розповіли, коли стартує парламентська виборча кампанія

Виборча парламентська кампанія починається на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради, тобто 24 травня. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, пише УП.

«Фактично після опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів і відповідно до закону про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування указу, тобто 24 травня 2019 року без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення щодо його початку», – пояснила Сліпачук.

Вона також зазначила, що трактувати питання конституційності виданого президентом Зеленським указу, – не у площині повноважень Центрвиборчкому.

«Ми будемо чітко дотримуватися норм закону для законних легітимних виборів, які мають відбутися», – сказала голова ЦВК.

Сліпачук додала, що бачить спроби певні політичних гравців «втягнути ЦВК в політпроцес», але запевнила, що цього не станеться.

Як повідомляв Львівський портал, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.