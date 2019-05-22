ЗНО з математики: де дізнатися відповіді до тестів?

Учора, 21 травня, в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Відтак, участь у складані ЗНО з математики взяла 151 990 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У повідомленні зазначається, що 82 учасники ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через відсутність одного з обов’язкових документів, а також 31 особу не допустили – через запізнення.

Окрім того, за повідомленням Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти на Львівщині явка учасників зовнішнього незалежного оцінювання з математики становила 10 459 осіб, при тому, що зареєстрованих було 10 820 осіб.

Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися у розділі «ЗНО-2019. Математика». Також на цій сторінці 22 травня буде розміщено правильні відповіді до тесту.

Щодо учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з математики через причини, які не залежали від їхніх дій та волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі.

Як повідомляв Львівський портал, наступне ЗНО відбудеться 23 травня – з української мови та літератури.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ЗНО зареєструвалося найбільше учасників за останні роки – понад 25 тисяч. Детальніше про правила, яких потрібно дотримуватися абітурієнтам під час тестування читайте у матеріалі Львівського порталу «Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам».