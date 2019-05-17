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Легалізація медичної марихуани: законопроект передали для реєстрації у ВР

Соломія Головіна

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Комітет з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин передав для реєстрації у Верховній Раді законопроект про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомив член комітету Георгій Логвинський, передає «Громадське».

 

Він зазначив, що країна має показувати свою демократичність не лише заявами у пресі, а й шляхом «справді позитивних» рішень для громадян.

«Я особисто знаю, що таке біль, і який біль відчувають інші люди, які чекають від нас рішення», – сказав Логвинський.

Голова благодійного фонду «100% життя» Дмитро Шерембей додав, що право пацієнтів «не бути у стані насильства» захищене Конституцією України.

Логвинський зазначив, що тепер упродовж місяця законопроект «піде» на розгляд у парламент. Його розглянуть за спеціальною процедурою, враховуючи, що петиція на підтримку законопроекту зібрала 25 тисяч підписів.

Як повідомляв Львівський портал, Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин прийняв рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.

Петиція з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях, яку розмістили на сайті Верховної Ради, набрала необхідних 25 тисяч підписів.

Додамо, що в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун вважає, що доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу є їх правом на медичну допомогу. У свою чергу Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що питання легалізації медичного канабісу вимагає ґрунтовної дискусії на всіх рівнях.

 

 

 

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