Питання легалізації канабісу потребує ґрунтовної дискусії, - Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що питання легалізації медичного канабісу вимагає ґрунтовної дискусії на всіх рівнях. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я не виключаю, що необхідно провести загальну дискусію, зокрема із залученням правоохоронних структур, щоб вони сказали свою точку зору, а потім вже ухвалювати остаточне рішення. Але наголошую, що має бути проведено ґрунтовну дискусію на всіх рівнях», – сказав він.

П.Розенко додав, що це питання лежить виключно в площині дискусій, яку мають провести насамперед фахівці.

Також, на його думку, має бути проведено дуже серйозний і ґрунтовний аналіз впливу на здоров’я людей.

«Також треба вивчати світові практики з цього питання – які є переваги, недоліки», – констатував віце-прем’єр.

Як повідомлялося, в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун вважає, що доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу є їх правом на медичну допомогу.