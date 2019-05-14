ЗНО для вступу до магістратури-2019: три основні новації

Цьогоріч ЗНО для вступу в магістратуру за окремими спеціальностями матиме три основні новації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Так, цьогоріч кількість спеціальностей, де потрібно скласти тестування за технологією ЗНО, зросла з 16 до 32, восени відбудеться додаткова сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на контракт, а вступники, які вже мають дипломи спеціаліста чи магістра, зможуть вступити на контрактне навчання не за результатами ЗНО, а за внутрішніми іспитами вишу.

«МОН задекларована така політика, що вступний іспит на магістратуру з іноземної мови в перспективі має робитися засобами ЗНО за усіма спеціальностями. Наразі ми з року в рік збільшуємо кількість спеціальностей, які охоплюються ЗНО. Якщо 2018-го в нас цих спеціальностей було 16, то цього року їх передбачається 32», – зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

Він пояснив, що цьогоріч ЗНО для вступу у магістратуру складатимуть за спеціальностями найбільш кон’юнктурних галузей знань.

«Зокрема, йдеться про галузі знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» – це вже було 2018 року. Сьогодні до цих галузей долучаються такі як «Культура і мистецтво» (крім мистецьких спеціальностей), «Богослов’я», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Публічне управління та адміністрування», – розповів заступник міністра.

Юрій Рашкевич наголосив, що за спеціальностями «Право» і «Міжнародне право» всі вступники обов’язково складають у формі ЗНО не лише вступний іспит з іноземної мови, а й фахове вступне випробовування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Також у 2019 році уперше передбачено так звану третю сесію єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

«Дати ще не визначені, їх встановить Український центр оцінювання якості освіти десь наприкінці серпня – залежить від ситуації зі вступом. Однак наразі третя сесія планується на осінь 2019-го. Хочу звернути увагу, що взяти участь в ній зможуть тільки ті вступники, які збираються навчатися на контракті. І ця сесія ЄВІ здійснюватиметься за кошти самих вступників», – розтлумачив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Передбачається, що вартість проходження тесту ЄВІ буде приблизно така ж, як пробного ЗНО для вступу на бакалаврат. Однак точну суму УЦОЯО визначить трохи згодом.

Третя новація стосується тих абітурієнтів, що вже мають другий ступінь вищої освіти – диплом спеціаліста або магістра.

«Нам часто ставлять питання, чи треба проходити тестування тим вступникам, які раніше отримали ступінь магістра або спеціаліста і планують зараз вступати в магістратуру на контракт. Відповідаю: з цього року вони можуть складати замість ЄВІ з іноземної мови іспит у закладі вищої освіти. Тому що це фактично той же другий рівень вищої освіти. Але це стосується тільки іспиту з іноземної мови, для вступу на «Право» та «Міжнародне право» у будь-якому випадку необхідні результати ЄВІ та ЄФВВ», – повідомив Олег Шаров.

Нагадаємо, вчора стартувала реєстрація на ЗНО до магістратури.

Також Міністерство освіти і науки підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії у виші 2019 року.