Вступ-2019: у Міносвіти відповіли на найпоширеніші питання абітурієнтів

Міністерство освіти і науки підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії у виші 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти України.

Найпоширеніші питання вступників оприлюднені у розділі «Вступна кампанія 2019». Наразі там розміщені 2 блоки – для вступників на бакалавра і на магістра.

«У них є докладні роз’яснення про подання заяв та документів, мінімальні прохідні бали, пільговий вступ, додаткові бали та коефіцієнти, нюанси вступу та переведення на бюджет тощо. У розділі про магістратуру великий блок питань присвячений «ЗНО в магістратуру» – вступу на ті спеціальності, куди треба складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ)», – йдеться у повідомленні Міносвіти.

Як розповів генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, основна фаза вступної кампанії почнеться 1 липня, коли стартує реєстрація електронних кабінетів.

«Загалом процес вступу має кілька різних блоків. Наприклад, уже 13 травня почнеться реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступників у магістратуру низки спеціальностей. Тому вже зараз для них ми підготували запитання-відповіді, щоб вступники в будь-який час мали доступ до цієї інформації. Як засвідчив досвід минулого року, коли ми вперше зробили такі Q&A, цей формат роз’яснень є досить популярним та потрібним», – зазначив він.

Окремо передбачається, що в останній тиждень червня запрацює гаряча телефонна лінія МОН. А вже зараз запитання щодо вступу, які не відображені в розміщених Q&A, можна надсилати на скриньку vstup2019@mon.gov.ua або ставити їх в офіційній Фейсбук-групі «Вступ 2019» https://www.facebook.com/groups/769157383262189/.