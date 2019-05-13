Сьогодні розпочалася реєстрація на ЗНО до магістратури

Сьогодні, 13 травня, розпочалася реєстрація для проходження вступних іспитів у формі ЗНО до магістратури. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Під час реєстрації приймальна комісія створює запит на формування екзаменаційного листа та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа», – йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Реєстрація вступників триватиме до 3 червня 2019 року.

Для зареєстрованих учасників на сайті Українського центру створено інформаційну сторінку – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому. Інформацію про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування, буде зазначено в запрошенні-перепустці, що з’явиться на інформаційній сторінці, не пізніше ніж за два тижні до дня проведення вступних випробувань.

Зазначимо, що у 2019 року всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», мають узяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та єдиному вступному іспиті (ЄВІ).

Для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії у виші 2019 року.