У Львові обиратимуть найсильнішого пожежника-рятувальника

На площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької 8 та 9 червня відбудуться Всеукраїнські змагання — «Найсильніший пожежник-рятувальник», пам’яті генерала Сергія Дмитровського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Програма заходу:

Підйом рукавної лінії по сходових маршах на майданчик 4-го поверху навчальної вежі;

«Силовий тренажер»;

Прокладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені;

«Евакуація потерпілого».

В рамках дійства планується виставка найкращих зразків пожежно-рятувальної техніки, обладнання та робота дитячого розважального майданчика.

Ці змагання проводяться з метою підвищення психологічної стійкості до дій в надзвичайних ситуаціях, та вшанування пам’яті начальника Головного управління ДСНС України у Львівській області генерал-майора служби ЦЗ Сергія Дмитровського.

Нагадаємо, начальник Головного управління ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський помер 14 листопада цього року.

Згодом на честь начальника ДСНС Львівщини Сергія Дмитровського назвали вулицю у Винниках.