ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові обиратимуть найсильнішого пожежника-рятувальника

Вероніка Рой

|

На площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької 8 та 9 червня відбудуться Всеукраїнські змагання — «Найсильніший пожежник-рятувальник», пам’яті генерала Сергія Дмитровського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Програма заходу:

  • Підйом рукавної лінії по сходових маршах на майданчик 4-го поверху навчальної вежі;
  • «Силовий тренажер»;
  • Прокладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені;
  • «Евакуація потерпілого».

В рамках дійства планується виставка найкращих зразків пожежно-рятувальної техніки, обладнання та робота дитячого розважального майданчика.

Ці змагання проводяться з метою підвищення психологічної стійкості до дій в надзвичайних ситуаціях, та вшанування пам’яті начальника Головного управління ДСНС України у Львівській області генерал-майора служби ЦЗ Сергія Дмитровського.

Нагадаємо, начальник Головного управління ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський помер 14 листопада цього року.

Згодом на честь начальника ДСНС Львівщини Сергія Дмитровського назвали вулицю у Винниках.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ
Володимир ВОВК
Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ

З травня українці економитимуть на 300 гривень на тисячі кубометрів блакитного палива. Державним службовцям у спадок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...