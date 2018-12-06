На честь начальника ДСНС Львівщини Сергія Дмитровського назвали вулицю у Винниках

У Винниках частину вул. Івасюка перейменовано на вул. Генерала Сергія Дмитровського. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 6 грудня, на сесії Винниківської ради, передає прес-служба відомства.

«Це людина, яка перебувала на усіх надзвичайних подіях, які траплялись і потребували уваги. Таких людей, на жаль, мало і назва вулиці у Винниках, де сьогодні розташована 61 державна пожежно-рятувальна частина, що постала завдяки його старанням – найменше, чим ми можемо висловити шану і повагу до його пам’яті», – зазначив міський голова Винник Володимир Квурт.

Нагадаємо, начальник Головного управління ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський помер 14 листопада цього року.