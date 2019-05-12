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На Грінченка вчаділо троє людей. Серед госпіталізованих є діти

Андрій Котенський

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На Львівщині вчаділо четверо осіб. Серед госпіталізованих три дитини. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Небезпечна подія трапилася 10 травня, близько 11:30 по вулиці Грінченка, 10, у Львові. В багатоквартирному (п’ятиповерховому) будинку, отруїлися, ймовірно, чадним газом троє місцевих мешканці, із них 2 дитини (2010 та 2017 року народження), яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до лікарні.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Також минулої доби вчаділа дитина у селі Хоросно. Хлопчика госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Завершити їх мали до середини березня, але через те, що мешканці не впускають комунальників і газовиків у свої квартири, термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

 

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