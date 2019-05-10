Львів’ян запрошують у літню школу, присвячену Климентію Шептицькому

У Львові впродовж 3−9 червня відбуватиметься літня школа на тему: «о. Климентій Шептицький — аристократ духу». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Програмою школи передбачені виїзди до с. Прилбичі Святоуспенської Унівської Лаври, Бенькової Вишні, унікальні екскурсії Львовом, пов’язані з місцями братів Шептицьких, інтерактивні читання творів Шептицьких та експертна дискусія, а також інтелектуальне змагання у форматі гри «Що? Де? Коли?» за звання кращого знавця біографії та спадщини Шептицького.

У програмі — лекції та зустрічі з цікавими особистостями: владикою Теодором (Мартинюком), єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії; о. Юстином Бойком, синкелом у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ; Мирославом Мариновичем, дисидентом, проректором УКУ; сестрою Оленою Манькут, дослідницею Софії Шептицької; Іваном Матковським, автором Біографії о. Климентія Шептицького; Зеновієм Свередою, доктором соціальної економіки Папського Григоріанського університету (Рим, Італія), Президентом Українського Кооперативного Альянсу, та іншими.

Захід запланований з нагоди 150-літнього ювілею та вшанування на державному та церковному рівні постаті о. Климентія Шептицького. Місце проведення: Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай).

Детальну інформацію можна отримати після обов’язкової реєстрації. Кількість місць обмежено. Дзвоніть за тел. 0676075684, або пишіть на емейл khrystynakutnivumh@gmail.com

Додамо, до 150-річного ювілею з дня народження Блаженного Климентія Шептицького у Львові протягом 2019 року відбуватиметься низка заходів, присвячених пам’яті видатного церковного діяча. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Львівський портал опублікував розмову із дослідником біографії отця Климентія, доктором Іваном Матковським.