У Львові вшановуватимуть пам’ять Блаженного Климентія Шептицького. Перелік заходів

До 150-річного ювілею з дня народження Блаженного Климентія Шептицького у Львові протягом 2019 року відбуватиметься низка заходів, присвячених пам’яті видатного церковного діяча. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Координаційна рада з вшанування о. Климентія Шептицького, утворена на базі Постуляційного Центру Монастирів Студійського Уставу, оприлюднила попередній перелік заходів, якими вшановуватимуть пам’ять Блаженного священнослужителя.

Найпершою такою подією буде виставка «Блаженний Климентій Шептицький. Шлях до святості», яка стартує вже 24 квітня. Вона проходитиме у Львівському музеї історії релігії, що на пл. Музейній, 1.

Серед інших заходів – видання творів о. Климентія Шептицького, випуск на телебаченні програми із життєписом священнослужителя, екскурсія Львовом про місця пам’яті роду Шептицьких, вечір пам’яті, а також численні виставки, лекції, круглі столи.

Подаємо попередній перелік подій із вшанування пам’яті Блаженного Климентія Шептицького:

СТРУКТУРА ЗАХІД ДАТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ Львівський музей історії релігії Стаціонарна виставка «Блаженний Климентій Шептицький. Шлях до святості» 24 квітня Львівський музей історії релігії (пл. Музейна, 1) Екскурсія по Львову «Місця пам’яті роду Шептицьких» з 1 травня і протягом року Львів Дитяча програма, екскурсії на постійній виставці «Ті, що рятували світ. Акція порятунку євреїв в роки Другої світової війни священиками УГКЦ» з 1 травня і протягом року вул. Староєврейська 36 Круглий стіл, присвячений Блаженному Климентію Шептицькому в рамках ХХІХ міжнародної конференції «Історія релігій в Україні», матеріали якого будуть опубліковані у музейному виданні серії «Духовні діячі України» 21−23 травня Львівський музей історії релігії (пл. Музейна, 1) Пересувна виставка, присвячена Бл. Климентію Шептицькому з 1 листопада Читання лекції «Пересильний та тюремний період архимандрита Климентія Шептицького у світлі архівних документів Володимирської тюрми». З 1 червня, згідно замовлень 24 квітня ЛМГО «Українська молодь — Христові» Банерна виставка «Блаженний Климентій Шептицький: аристократ, мученик, монах» 1 травня — 17 листопада Львів Літня школа”Блаженний Климентій Шептицький: аристократ, мученик, монах” 3−9 червня Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу УГКЦ Духовні читання на основі творів о. Климентія Шептицького Гра між організаціями Що? Де? Коли? Кубок Климентія Щептицького конкурс-есе присвячений творчості і біографії о. Климентія Шептицького Постуляційний центр монастирів студійського уставу документальна екранізація життєпису біографії на НТА Унівська проща конференція «Блаженний Климентій Шептицький: громадський діяч і гуманіст, монах-студит, святий католицької церкви 1−3 листопада Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу, УГКЦ Банерна виставка «Блаженний Климентій Шептицький: аристократ, мученик, монах» Літня школа”Блаженний Климентій Шептицький: аристократ, мученик, монах” серія короткометражних фільмів про о. Климентія (ГалІнфо) видання творів о. Климентія: 1. Листи і послання до монахів. 2. Твір про маму 3. Листи Климентія до Андрея Освячення памятного знаку в Олеську (місце походження студитів) документальна екранізація життєпису біографії на НТА Місія Постуляційний центр беатифікації святих УГКЦ Проща Родин вшанування роду Шептицьких-Фредро 11−12 травня Рудки — Вишня — Родатичі — Прилбичі Львівська Архиєпархія Проща до Прилбич 28−29 липня с. Прилбичі релігійна громада УГКЦ в с. Прилбичі Яворівського деканату Львівської Архиєпархії нічні чування з розважаннями про Хрест 30 березня с. Прилбичі святкова Літургія у день пам’яті новомучеників 27 червня с. Прилбичі нічні чування, проща, святкова Літургія 28−29 липня с. Прилбичі проща пам’яті митрополита Андрея 1 листопада с. Прилбичі нічні чування у Прилбичах, Літургія з нагоди народження о. Климентія 16−17 листопада с. Прилбичі Музей Митрополита Андрея Шептицького вул. Кривоноса, 1. м. Львів Реколекції «Покликання до святості о. Климентія» 29−31 березня Храм свщ. муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Розробка і видання тексту служби присвяченої о. Климентію Храм свщ муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Мистецький захід: діти малюють портрет о. Климентія або братів Шептицьких травень Храм свщ муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Виставка дитячих робіт — під гаслом: о. Климентій — опікун дітей. червень Храм свщ муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Храмове свято та освячення бічних вівтарів: о. Климентія та митрополита Андрея (за участю митрополита кир Ігоря) 9 червня Храм свщ муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Виставка: «Арешт о. Климентія» (орієнтуючись на спогади очевидців) 6/7/2019 Храм свщ муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Відкриття музею Митрополита Андрея Шептицького: експозиція «о. Климентій» та експозиція ікон з фондів музею Митрополита Андрея 22 вересня Храм свщ муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Видання книжки «Спогади про о. Климентія» друге півріччя Храм свщ муч. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса, 1) Виставка в м. Києві «о. Климентій» листопад ЛМР Ознайомчі уроки у школах м. Львова протягом 2019 року Проведення семінарів та лекцій в університетах.

Відкрита лекція та фотовиставка, присвячена життю Блаженного Климентія Шептицького 1 квартал 2019 року Літня школа «Блаженний Климентій Шептицький: аристократ, мученик, монах»

ЛМГО «Українська молодь — Христові», Постуляційний Центр Монастирів Студійського Уставу УГКЦ 2 квартал 2019 року Напрацювання екскурсійних програм щодо історичних фактів для туристичних маршрутів протягом 2019 року Концерт присвячений 150-річчю від Дня народження Блаженного Климентія Шептицького 17 листопада 2019 року Відкритий урок для учнів мистецьких шкіл 1 квартал 2019 року Онлайн-урок «Бл. Св. Климентій Шептицький — праведник світу» 1 квартал 2019 року Дослідження, розробка та встановлення пам’ятної таблиці постаті Блаженного Климентія Шептицького протягом 2019 року Виставка з нагоди 150-річчя Блаженного Климентія Шептицького (ЛМГО «Українська молодь — Христові», Постуляційний Центр Монастирів Студійського Уставу УГКЦ) 3 квартал 2019 року ІІІ Міжнародна конференція 3 квартал 2019 року Інтерв’ю із дослідниками та науковцями щодо життя св. бл. Климентія Шептицького протягом 2019 року Вечір пам’яті Блаженного Климентія Шептицького 2 квартал 2019 року Мистецька інтервенція у просторі міста: «Між молотом та ковадлом: долі Праведників народів світу». Історія Климентія Шептицького

«Територія Терору» протягом 2019 року Формування символіки заходів 1 квартал 2019 року Банерна виставка «Блаженний Климентій Шептицький: аристократ, мученик, монах» протягом 2019 року Тематичні публікації на сайті та у соц. мережах, приурочені ювілейній річниці протягом 2019 року Розміщення банера до 150-річчя Блаженного Климентія Шептицького (будівля ратуші) протягом 2019 року Розміщення банерів на рекламних носіях у місті 1 квартал 2019 року Випуск сувенірних відеопоштівок із закодованим посиланням на відео про сакральні об’єкти Музею (Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького) протягом 2019 року Ознайомчі уроки у школах м. Львова 1 квартал 2019 року Проведення семінарів та лекцій в університетах.

Відкрита лекція та фотовиставка, присвячена життю Блаженного Климентія Шептицького 2 квартал 2019 року Літня школа «Блаженний Климентій Шептицький: аристократ, мученик, монах» ЛМГО «Українська молодь — Христові», Постуляційний Центр Монастирів Студійського Уставу УГКЦ протягом 2019 року Напрацювання екскурсійних програм щодо історичних фактів для туристичних маршрутів 17 листопада 2019 року Концерт присвячений 150-річчю від Дня народження Блаженного Климентія Шептицького 1 квартал 2019 року Відкритий урок для учнів мистецьких шкіл 1 квартал 2019 року львівський християнський театр «ЕМАНУЇЛ» Вистава «Климентій Шептицький» ВЄБФ «ХЕСЕД -АР’Є» Презентація книги д-ра Івана Матковського «Блаженний священномученик Клииментій Шептицький» 24 березня круглий стіл, у пам’ять жертв нацистських концтаборів, та жертв Голокосту «Доля праведника» 10 квітня Лекційні заняття із підлітками та молоддю «Праведник Климентій Шептицький» червень Презентація нового екскурсійного маршруту «Стежками праведника» вересень

Зазначимо, Климентій Шептицький (1869 – 1951) був відомим церковним та громадським діячем, архімандритом монахів Студійського уставу. Разом зі своїм братом, Митрополитом Андреєм Шептицьким, рятував євреїв під час II Світової війни.

У червні 2001 року Папа Іван Павло ІІ проголосив отця Климентія Шептицького блаженним.