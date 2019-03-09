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У Буську відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку

Вероніка Рой

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Сьогодні, у 205 рік народження Тараса Шевченка, у Буську відбулось офіційне відкриття пам’ятника Кобзарю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Авторами пам’ятника  є скульптори брати Сухорські. Пам’ятник виготовлений за спеціальною технологією із бетонної основи на мідній чеканці у повний зріст людини.

«Тарас Шевченко писав: «Нема на світі іншої країни, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра». Пророком та Мойсеєм може бути той, чиї слова будуть дороговказом через десятиліття, сотні та тисячі років. Слова, написані Шевченком у ХІХ столітті, є актуальні і сьогодні. Насправді немає в світі іншої країни, яка б виховала стільки героїв, починаючи з часів князівств і до сьогодні. Тарас Шевченко та його «Заповіт» – це те, з чого ми повинні черпати відповіді на запитання, які мучать кожного. Ми повинні пишатись своєю історією, культурою, мовою, які не мають аналогів у світі. Ми йдемо своїм шляхом і обов’язково переможемо»,   – зазначив заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що сьогодні, 9 березня, у день 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Львові встановили національний рекорд за наймасовіше бандурне виконання пісень на слова Кобзаря.

Фото: ЛОДА

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