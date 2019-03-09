У центрі Львова встановили національний рекорд: понад 400 бандуристів виконали твори Шевченка

Сьогодні, 9 березня, у день 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Львові встановили національний рекорд за наймасовіше бандурне виконання пісень на слова Кобзаря. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Біля пам’ятника Т. Шевченку у Львові 407 бандуристів з різних районів Львівщини одночасно виконали «Заповіт», а також «Реве та стогне Дніпр широкий». Це культурно-мистецьке дійство увійшло у «Книгу рекордів України».

«У 2016 році у Херсоні встановили рекорд України, тоді зібралось 132 бандуристи. Сьогоднішній результат у Львові перевершив цей рекорд майже в три рази, кількість бандуристів і бандуристок – 407. Рекорд України встановлено», – зазначив представник Національного Реєстру Рекордів України Павло Горішевський.

Cертифікат про встановлення рекорду вручили голові Львівської ОДА Олегу Синютці. Зазначимо, партитури для сього проекту написав відомий український композитор Іван Небесний. Вперше разом з бандуристами спільно співали Академічна хорова капела «Дударик» та солісти – Петро Радейко, Назар Савко та Назар Лозинський.

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Фото: Львівська ОДА, Львівська міська рада

Відео: Львівська ОДА