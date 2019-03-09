Львівщина попрощалася із загиблим на Донбасі Богданом Слободою

Сьогодні, 9 березня, у смт Шкло Яворівського району відбувся чин похорону загиблого на Сході лейтенанта Богдана Слободи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Богдан Слобода народився 13 травня 1997 року у Новояворівську. Навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня. В 2014 році пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення навчання проходив службу за контрактом у 128 гірсько-штурмовій бригаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Богдан Слобода загинув внаслідок кульового поранення, яке він отримав 6 березня на території Донецької області. Вчора мешканці Новояворівська на колінах зустрічали військового.

Фото: Яворівська РДА