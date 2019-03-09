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Вчора мешканці Новояворівська на колінах зустріли загиблого на Донбасі 21-річного військового

Вероніка Рой

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Вчора, 8 березня, мешканці Новояворівська на колінах зустрічали 21-річного Богдана Слободу, який загинув у зоні ООС. Про це у Facebook повідомляє Новояворівська міська рада.

 

«Сумна і трагічна подія сколихнула наше місто, вкотре нагадуючи, що ми живемо у страшному часі війни. В часі, коли російські окупанти щодня вбивають наших захисників, цвіт української нації.  Ми втратили ще одного Героя, мужнього воїна і вірного сина неньки України, нашого земляка Богдана Слободу. Новояворівчани зустріли свого Героя на колінах, не стримуючи сліз і горя», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні, 9 березня, о 12:00 відбудеться чин Похорону у храмі св. апостолів Петра і Павла м. Новояворівськ. Поховають новітнього Героя Богдана Слободу на кладовищі в селищі Шкло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Богдан Слобода загинув внаслідок кульового поранення, яке він отримав 6 березня на території Донецької області.

Фото: Новояворівська міська рада

 

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