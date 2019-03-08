У Самборі четверо людей отруїлися чадним газом, серед них – двоє дітей

Вчора, 8 березня, близько 01:20 год., у м. Самборі, в житловому багатоквартирному будинку по вул. Шевченка 58, отруїлися, ймовірно, чадним газом чотири особи в тому числі двоє дітей віком 10 та 4 роки. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у Самбірську центральну районну лікарню. Квартира обладнана двухфункційним газовим котлом та ПГ-4. Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено газопостачання до квартири. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Вони триватимуть орієнтовно до середини березня.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.