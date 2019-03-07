Підвищення пенсій майже для 9 мільйонів українців: кому і скільки додали грошей?

Із березня в Україні підняли пенсії. Із 10,2 мільйона пенсіонерів нові виплати отримують майже 9 мільйонів осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Пенсійного фонду.

Індексація призвела до перерахунку пенсій 8,9 мільйона українців. Крім того, одноразову доплату до пенсії в розмірі 2410,17 грн отримають 2 095 111 осіб, які мають повний страховий стаж і у яких розмір пенсії не перевищує 1669,2 грн.

«В середньому сума підвищення пенсії становила 514,5 грн (з урахуванням сум одноразової доплати), а для осіб, у яких розмір пенсії зріс, – 586,10 грн (з урахуванням одноразової доплати)», – йдеться у повідомленні.

Щодо збільшення розміру пенсій, то для 1 991 457 осіб це зростання становило менше 100 грн. Ще для 2 536 385 осіб пенсії зросли від 100,01 грн до 400 грн, для 798 016 осіб – від 400,01 грн до 500 грн, для 761 140 осіб – від 500,01 грн до 700 грн. Підвищення пенсій від 700,01 грн до 1000 грн отримають 425 537 осіб, а понад 1000 грн – 2 459 824 осіб.

Нагадаємо, автоматичну індексацію пенсій уряд запровадив із 1 березня 2019 року.

У березні-квітні пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію.