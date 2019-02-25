З березня пенсії в середньому зростуть на 255 гривень

Пенсійні виплати в Україні буде підвищено в середньому на 255 гривень у результаті індексації. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає «Інтерфакс-Україна».

«На 1 березня 2019 року пенсії буде автоматично перераховано для 10 млн 200 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме 255 гривень. Реально підвищення отримають 8 млн пенсіонерів», – повідомив А. Рева під час наради в Пенсійному фонді України в понеділок уранці.

При цьому, за його словами, пенсії буде підвищено не менше ніж на 100 грн.

«У разі, якщо розмір підвищення буде меншим, ніж 100 гривень, то застосовуватиметься доплата. Інакше кажучи, мінімальна виплата, яку отримає український пенсіонер у березні, якому буде перераховано пенсію, буде не менше ніж 100 грн», – зазначив міністр.

Крім того, за словами А. Реви, з огляду на те, що в Україні майже 1 млн 900 тис. громадян, які мають повний страховий стаж, але зарплата яких була нижча за необхідну, в 2019 році передбачається здійснити доплату до їхньої пенсії у розмірі 2 тис. 410 грн.

Він зазначив, що це сума, яку не було виплачено у 2015-2016 роках, коли було припинено індексацію пенсій.

«Виплати розпочнуться за Пенсійним фондом із 4 березня», – повідомив керівник відомства.

А. Рева додав, що одночасно з цим виплачуватимуть кошти з монетизації субсидій.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що в березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2410 тисяч гривень.