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Держава перед виборами «підкине» пенсіонерам понад 2000 грн

Андрій Котенський

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В березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2410 тисяч гривень. Про це під час наради за участі президента Петра Порошенка заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, пише ЕП.

 

«В 2019 році пропонується їм (пенсіонерам – ред) здійснити доплату до пенсії 2410 тисяч гривень. Чому саме йде мова про таку виплату? Мова йде про додатковий ресурс, який було отримано від закону про «євробляхи», – сказав Рева.

«Вперше явище, яке завдавало шкоди всій країні було повернуто на користь певним категоріям громадян. Тобто кошти від розмитнення «євроблях» в повному обсязі було направлено на такі виплати. Це ініціатива президента», – заявив міністр.

За його словами, 2,410 тисяч гривень – це фактично та сума, яку людям не заплатили у 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсії.

«Ця сума буде виплачена в березні-квітні 2019 року», – додав представник уряду.

«Ми знайшли можливість повернути пенсіонерам, які отримують найменший рівень пенсії, індексацію 2015-2016 років», – заявив президент Петро Порошенко.

«За розрахунками це показник інфляції, який перемножується на рівень прожиткового мінімуму. Ми вийшли на суму 2,410 гривень кожному, хто має пенсію нижче мінімальної і мінімальну», – сказав президент.

Він пояснив, що цей механізм розповсюджується на тих, хто в результаті індексації, яка відновиться з 1 березня отримають невелику суму – 100-200-300 гривень.

«Будуть і ті, хто (внаслідок індексації – ЕП) отримають 800-900-1000, їм компенсовувати не потрібно. А тим, хто отримує 100 і 200 – вони отримають 2,410 гривень протягом березня і квітня як компенсація індексації 2015-2016 років», – заявив президент.

Рева додав, що мова йде не про всіх пенсіонерів, а про тих, які мають повний страховий стаж. «Це ті люди, які реально, добросовісно і чесно працювали», – сказав міністр.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня.

У березні поточного року близько 4 млн домогосподарства отримають субсидії в готівковій формі. У середньому ця сума становить близько 1,5 тисячі гривень.

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