Львівщина опинилась у трійці лідерів за кількістю зареєстрованих учасників ЗНО-2019

На цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання вже зареєструвалися 185 535 учасників. Мешканці Львівщини активно реєструються на ЗНО, тож область є однією з лідерів в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

Зареєстровані на ЗНО понад 185 тисяч людей – це близько половини від очікуваної кількості учасників цьогорічного тестування з числа випускників шкіл, студентів та учнів (слухачів) закладів вищої та професійної освіти.

Найактивніше наразі реєструються в Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях, а також у Києві. Серед предметів традиційно найбільше обирають українську мову та літературу, історію України та математику. Також у ТОП-5 входять англійська мова та географія.

Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО-2019 стартувала 5 лютого і триватиме до 25 березня.

Львівський портал раніше писав покрокову інструкцію успішної реєстрації на ЗНО-2019. Про те, як правильно, легко та без «косяків» пройти реєстрацію, можна дізнатись тут.

Саме ЗНО цьогоріч проходитиме з 20 травня до 12 липня. Про те, скільки завдань буде у тестах, читайте тут.