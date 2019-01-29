Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 березня. Цьогоріч на реєстрацію виділили менше часу, ніж в попередні роки, тому якщо ти випускник школи, студент коледжу чи просто хочеш вступити до університету, то краще не відкладати все на останній тиждень, зареєструватись та спокійно продовжити готуватись до ЗНО.

Львівський портал зібрав всю необхідну для абітурієнта інформацію та покроково розповість, як правильно, легко та без «косяків» зареєструватись на цьогорічне тестування.

Перш за все зазначимо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня.

Кожен учасник ЗНО має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів з 11 запропонованих:

• української мови і літератури

• історії України

• математики

• біології

• географії

• фізики • хімії

• англійської мови

• іспанської мови

• німецької мови

• французької мови

Щоб не заплутатись у датах, рекомендуємо ознайомитись з календарним планом підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, який є офіційно затверджений Міністерством освіти і науки України.

Якщо із календарем розібрались, то саме час визначитись із необхідними для вступу предметами. Здавалося б, що це безглузда порада, адже абітурієнти вже півроку готуються до ЗНО і давно знають, які предмети здаватимуть. Але є один маленький нюанс: кожен ВНЗ має право щороку змінювати свої правила, і цього року на якусь омріяну спеціальність виш буде вимагати у вступників результати ЗНО з іншого предмету, ніж це було минулоріч. Тому саме в цей останній тиждень перед початком реєстрації на тестування варто промоніторити сайти всіх університетів, документи до яких ви плануєте подавати.

«До 5 лютого на сайтах закладів вищої освіти мають бути розміщені правила прийому вступників. Додатком до цих правил є перелік предметів, результати ЗНО яких потрібно подати для участі в конкурсі. Відтак перед реєстрацією на зовнішнє незалежне оцінювання учасник має знати, які предмети йому потрібні для вступу на омріяну спеціальність. Це дуже важливо дослідити саме зараз, щоб потім не було проблем», — наголошує директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, студенти коледжів другого курсу, які цього року завершуватимуть середню освіту, учні системи профтехосвіти проходять реєстрацію у своїх навчальних закладах. Вони мають можливість вдома, в інтернет-клубі або в навчальному закладі видрукувати бланк реєстраційної картки, вклеїти дві фотографії 3х4 см, але далі цю картку треба подати у навчальних заклад, який і буде відправляти її разом з відповідним пакетом документів до ЛРЦОЯО (Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти). Окрім заповненої реєстраційної картки до пакету документів кожного школяра чи студента додається ксерокопія паспорта чи ID картки а також додаткові документи за потребою (медична довідка чи заява про необхідність складання ЗНО у додаткові сесії).

Зазначимо, що випускники минулих років самостійно надсилають сформовані комплекти документів (ті ж самі, що й цьогорічні випускники + копію атестата про здобуття загальної середньої освіти) рекомендованим листом на адресу ЛРЦОЯО. Проте, якщо ви не хочете ризикувати і боїтесь щось зробити не так, то ви можете звернутись в пункт реєстрації, що знаходиться на вул. Карпінського, 2/4, І корпус НУ «Львівська політехніка», каб. 112.

Важливо знати, що всі абітурієнти мають зареєструватись в період з 5 лютого до 18 березня. До 25 березня вони можуть перереєструватись (якщо вирішили змінити перелік предметів чи змінили прізвище).

Є категорія осіб, які відразу можуть і будуть реєструватимусь на додаткову сесію проведення ЗНО -2019. Це учні, які навчаються за кордоном за програмою FLEX, учасники міжнародних змагань, олімпіад чи турнірів, які відбуваються під егідою Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, Міністерства молоді і спорту. Процедура реєстрації для них така ж сама, проте вони повинні додати до загального пакету ксерокопію документа, який засвідчує, що в період проведення основної сесії вони фізично не будуть знаходитись на території Львівської області.

Під час реєстрації дуже важливо зареєструватись на 3 предмети (для студентів системи професійно-технічної освіти – 2), щоб отримати атестат про закінчення середньої освіти. Адже нагадаємо, результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (ДПА), просто отримані результати переводять у 12-бальну шкалу і вони ні на що не впливають в подальшому.

Відтак, випускники шкіл мають зареєструватись на:

українську мову і літературу (обов’язково);

математику або історію України (на вибір випускника);

один з запропонованих УЦОЯО предметів (на вибір випускника).

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за ЗНО буде зараховано як результат за ДПА (за шкалою 1–12 балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали:

для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань;

для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту або академічному, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 1–32, 39–43, 49–53, 59.

Важливо наголосити, що 2019 року учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів: з української мови і математики або історії України на вибір.

Нагадаємо, що 2018 року для вказаної категорії осіб обов’язковою була державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання лише з української мови, а вже наступного року такі студенти будуть здавати ДПА у формі ЗНО з усіх трьох предметів.

Маленьке уточнення: відповідно до наказу Міносвіти кожен зареєстрований учасник має право пройти тести з чотирьох навчальних предметів. Тобто три предмети – це не межа, а мінімум.

Результатом успішної реєстрації ЗНО-2019 є надісланий абітурієнту сертифікат учасника тестування та реєстраційне повідомлення. Відповідні документи надсилають у навчальний заклад, який реєстрував учня або ж на його адресу, якщо він реєструвався сам. Якщо виникли якість проблеми із документами випускника, то він отримає від центру оцінювання якості освіти відмову.

Український центр оцінювання якості освіти разом з регіональними центрами створює особливі умови для категорій осіб, які мають певні проблеми зі здоров’ям. Це є кілька визначених категорій, яким будуть створені спеціальні умови під час проходження тестування, АЛЕ тільки, якщо вони під час реєстрації на ЗНО надішлють спеціальну медичну довідку.

«Перш за все ми створюємо умови для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Вади цього типу є дуже різні, починаючи від необхідності працювати в аудиторії на першому поверсі і завершуючи потребою пересуватись на візку. Для таких абітурієнтів ми підбираємо пункти тестування, де є пандуси, ліфт, відповідні туалетні кімнати. Для дітей з вадами слуху теж потрібні певні умови. Для когось достатньо слухового апарату (яким ми дозволяємо користуватись, якщо абітурієнт надав медичну довідку про необхідність роботи з ним), а хтось потребує сурдоперекладача. Ну і звісно ж ми приділяємо велику увагу людям з вадами зору. Залежно від важкості хвороби, такі учасники ЗНО потребують кращого освітлення, лупу чи навіть робочого зошита з шрифтом Брайля. Минулого року ми проводила апробацію таких тестових завдань, і кілька предметів можна було складати саме у такий спосіб. Цього року учні можуть здавати ЗНО з української мови і літератури, математики, історії України та біології, отримавши надруковані рельєфно-крапковим шрифтом Брайля завдання. Окрім того, цьогоріч вперше для абітурієнтів з вадами зору запропонують складати тести на комп’ютерах», – розповіла керівниця ЛРЦОЯО Лариса Середяк.

Також звертаємо увагу абітурієнтів, які навчалися у школах іноземною мовою, що вони можуть обрати на ЗНО робочі зошити іноземною мовою. Про це також варто подбати під час реєстрації. Цього року переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії буде здійснюватися кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.

На цьому все. Якщо ви знаєте, що здавати, і підготували всі необхідні документи, то ви легко, а головне успішно зареєструєтесь на ЗНО. Залишилось лише його здати, але це вже нюанси…. :) Тут ми вам мало чим можемо допомогти, але можемо порекомендувати прочитати статтю Львівського порталу: «Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування».