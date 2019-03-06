Облрада прийме рішення про збільшення зарплат медикам «швидких»

На наступній сесії Львівської обласної ради депутати розглядатимуть можливість збільшення заробітної плати для працівників екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Відповідне рішення прийняли під час засідання бюджетної комісії, передає прес-служба ЛОР.

Так, постійна комісія підтримала проект рішення про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік на загальну суму 673,2 млн грн.

«Відтак за рахунок невикористаних коштів минулорічного обласного бюджету передбачається, зокрема збільшення з 1 березня заробітної плати для працівників дошкільної освіти, екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; запровадження підтримки стартапів для учасників ООС (АТО); встановлення у 2019 році одноразової адресної допомоги ветеранам УПА, політичним в’язням і репресованим; дофінансування Програм «Питна вода» та Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини», – мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що 12 березня вищеназвані пропозиції та ініціативи розгляне сесія Львівської обласної ради.

Раніше Львівський портал писав про те, що медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф погрожують облдержадміністрації страйками, зокрема, і через низькі зарплати працівників.