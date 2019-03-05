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На Львівщині вчаділо троє дітей

Андрій Котенський

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У Старому Селі отруїлися чадним газом четверо осіб. Серед госпіталізованих троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Небезпечна подія сталася сьогодні вночі по вулиці Залізничній, у приватному житловому будинку.

«Отруїлись, ймовірно, чадним газом, чотири особи, з них три дитини (2012, 2013 та 2016 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

Як відомо, минулої ночі у Львові вчаділо троє людей.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Вони триватимуть орієнтовно до середини березня.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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