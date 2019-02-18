Лише 10% батьків у Львові дали згоду на вакцинацію дітей від кору під час масової акції

У школах Львова є близько 13 тисяч дітей мають або одне щеплення від кору, або не мають його зовсім. Щоб зупинити вірус кору, батькам було роздано бланки інформованої згоди на вакцинацію дітей, які не мають щеплення. Проте медики отримали лише половину з цих бланків, і з них лише 10% дали згоду на вакцинацію дітей під час цієї масової акції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Після проведеної роботи спільно з директорами шкіл, ми верифікували тих дітей, в яких немає вакцинації, або є одна вакцина. Це 13 тисяч дітей в наших школах, які повинні пройти або одну, або двократну вакцинацію. Ми роздали всім батькам через класних керівників, через дітей бланки Інформованої згоди — щоб батьки дали згоду на вакцинацію. Нам повернулася половина цих згод, і з них лише 10% дали згоду на вакцинування дітей в межах цієї акції масової вакцинації дітей. Тобто маємо 2 400 згод. Але і це не означає, що вони прийдуть в поліклініки на вакцинацію, тому що більшість батьків говорять, що хочуть бути при цьому присутні — а коли вони зможуть прийти — важко сказати», — розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Батьків вкотре закликають звернути увагу на сумну статистику захворілих на кір та кількість смертей, і дати дозвіл на вакцинування своїх невакцинованих дітей. Це дозволить створити середовище, де вірус кору не зможе розповсюджуватись, та зупинити спалах захворюваності.

«Якщо школа по рейтингу має низький рівень захищеності — тобто велика кількість є невакцинованих, то треба в дуже короткий термін максимально вакцинувати дітей власне в цій школі для того, щоб ризик виникнення захворювання на кір в цій школі мінімізувати. Ефект цієї акції буде тоді, коли батьки дітей дадуть згоду і ми зможемо організовано привести дітей в поліклініки і в короткі терміни провакцинувати. Якщо це розтягнеться на місяці, то діти як хворіли, так і хворітимуть, спалах буде продовжуватися. Тому ще раз звертаюся до батьків з проханням дати згоду на вакцинацію, дозволити педагогам привести цих дітей в поліклініки, де під наглядом лікаря, який несе відповідальність за процес вакцинації, ваша дитина буде вакцинована, і буде захищена від вірусу кору», — акцентував Володимир Зуб.

Він вкотре наголосив, що у Львові немає потреби виїжджати в школи, щоб вакцинувати дітей, адже в місті є 30 локацій з кабінетами щеплень, де можна провести вакцинацію. Єдине — щоб батьки дали згоду, і педагог міг організовано привести дітей в поліклініку, де її вакцинують.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що 18 лютого, на Львівщині стартує масштабна кампанія з вакцинації школярів від кору. Загалом вона повинна охопити 50 тисяч дітей віком від 6 до 18 років, які вчасно не отримали щеплення.