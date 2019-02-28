На Львівщині через сильні пориви вітру знеструмлено 19 населених пунктів

Внаслідок сильних поривів вітру без електропостачання на Львівщині залишилося 19 населених пунктів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За інформацією ПрАТ «Львівобленерго», внаслідок несприятливих погодних умов через пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с виникли пошкодження в електричних мережах. Так, станом на 18:00 год 28 лютого залишаються знеструмленими 5 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ повністю та 2 частково.

Тимчасово без електропостачання залишаються 19 населених пунктів (11 повністю та 8 частково) у Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Сокальському та Турківському районах, а також окремі будинки у м. Львові.

Пошкодження в електромережах усувають 14 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 72 особи та 16 одиниць техніки.

У зв’язку із тим, що негода може призвести до пошкодження ліній електропередачі та обладнання, енергетики нагадують основні правила безпеки:

не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — це смертельно небезпечно;

організуйте охорону місця обриву проводу до приїзду оперативно-виїзної бригади ПрАТ «Львівобленерго»;

терміново зателефонуйте на номер 0-800-50-15-68 і повідомте про ситуацію. Телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні.

Як повідомляв Львівський портал, сильний вітер у Львові влаштував «деревопад».